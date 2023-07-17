«Несколько лишних килограммов»: Кристина Асмус в бежевых трусах с высокой талией показала сокровенное — натянула почти до ушей

Актриса Кристина Асмус только-только прибыла на отдых в Турцию, а уже начала баловать поклонников провокационными снимками. То ли еще будет! Отпуск только начался.
В микроблоге Кристина Асмус поделилась фото, на котором позирует в трусах с высокой талией бежевого оттенка. Сидит нижнее белье, которое вполне может оказаться и нижней частью купальника, так, что кажется натянутым практически до ушей.
Кристина Асмус не побоялась показать сокровенное — плоский животик, стройные ножки и свое задорное настроение.
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Кристина Асмус в трусах с высокой посадкой. Фото: соцсети
«Я так ждала тебя, отпуск. Прилетела в Турцию с дочкой, сестрой и племянницей. На неделю. С меня добротный контент, хотя бы одно фото в плавках и несколько лишних килограммов, чтобы у вас был легальный повод устраивать срач в комментариях», — написала под снимком Кристина Асмус.