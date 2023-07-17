«Вынужден сказать, как это было на самом деле»: Буйнов раскрыл детали своего разговора с Пугачевой на похоронах Юдашкина

Известный певец Александр Буйнов заявил, что его давняя дружба с Аллой Пугачевой не прекратилась после отъезда Примадонны с семьей в Израиль.

Музыкант уточнил, что он и Алла Пугачева продолжают поддерживать контакты и периодически переписываются. Правда, не видятся, в силу того, что Аллы Борисовны сейчас нет в России.

Александр Буйнов рассказал, что общался с Аллой Пугачевой во время похорон модельера Валентина Юдашкина. Это было в начале мая. Певец подошел к приехавшей на прощание Алле Пугачевой и поговорил с ней.

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