«Вынужден сказать, как это было на самом деле»: Буйнов раскрыл детали своего разговора с Пугачевой на похоронах Юдашкина

Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина. Фото: Global Look Press

Певец Александр Буйнов ответил на обвинения в том, что перестал общаться с Аллой Пугачевой после ее отъезда в Израиль.

Известный певец Александр Буйнов заявил, что его давняя дружба с Аллой Пугачевой не прекратилась после отъезда Примадонны с семьей в Израиль.

Музыкант уточнил, что он и Алла Пугачева продолжают поддерживать контакты и периодически переписываются. Правда, не видятся, в силу того, что Аллы Борисовны сейчас нет в России.

Александр Буйнов рассказал, что общался с Аллой Пугачевой во время похорон модельера Валентина Юдашкина. Это было в начале мая. Певец подошел к приехавшей на прощание Алле Пугачевой и поговорил с ней.

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Александр Буйнов. Фото: Global Look Press

«Вынужден сказать, как это было на самом деле. На похоронах я поздоровался с Мариной Юдашкиной и со всеми, кто там был. Пугачева пришла позже. Она сидела в стороне.

Когда пошли на проводы, я подошел к Алле и сказал: «Привет, сестра. Как дела?» Она ответила: «Здорово, брат». Вот это было реально. Слово в слово. Перекинулись еще парой фраз, и все», — рассказал о своем разговоре с Пугачевой Буйнов.

По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»

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