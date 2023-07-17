Раиса Рязанова рассказала о размере своей пенсии — актриса вынуждена продолжать работать

Раиса Рязанова, звезда культового фильма «Москва слезам не верит», стала почетным гостем кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ». Народная артистка РФ, ставшая знаменитой после роли скромной Антонины, поделилась с корреспондентами СМИ размерами своей пенсии.

«Моя пенсия 18 тысяч рублей. Вот Люся Зайцева получает 17 и говорит, что ей хватает. Я не могу сказать, что мне пенсии хватает, поэтому я играю в нескольких антрепризах, – приводит слова 78-летней Рязановой издание Аrgumenti.ru.

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Всего в фильмографии Раисы Ивановны – более 200 картин, однако самой известной ее ролью остается Тося – милая наивная девушка из провинции, приехавшая покорять столицу, самая скромная из трех подруг в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».