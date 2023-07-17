Вдова Дмитрия Хворостовского впервые показала молодого любовника

Напомним, знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в 2017 году после борьбы с онкологическим заболеванием. После смерти Хворостовского его вдова, швейцарская оперная певица Флоранс Илли посвятила себя детям.

В прошлом году она встретила новую любовь, но до последнего момента скрывала роман и своего избранника.