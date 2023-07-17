Вдова Дмитрия Хворостовского впервые показала молодого любовника

Дмитрий Хворостовский и Флоранс Илли. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/«ЭГ»

Певица Флоранс Илли счастлива в новых отношениях через шесть лет после смерти мужа.

Вдова известного оперного певца Дмитрия Хворостовского, певица Флоранс Илли рассекретила молодого возлюбленного. 53-летняя Флоранс встречается с 49-летним британским телеведущим Джорджем Кларком, звездой телешоу «Amazing Spaces» («Удивительные пространства»)

В микроблоге Флоранс Илли поделилась совместным селфи с избранником, давая понять, что она очень счастлива находиться рядом с ним.

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Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли и ее новый избранник. Фото: соцсети

Напомним, знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в 2017 году после борьбы с онкологическим заболеванием. После смерти Хворостовского его вдова, швейцарская оперная певица Флоранс Илли посвятила себя детям.

В прошлом году она встретила новую любовь, но до последнего момента скрывала роман и своего избранника.

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