Вдова Дмитрия Хворостовского впервые показала молодого любовника

Вдова известного оперного певца Дмитрия Хворостовского, певица Флоранс Илли рассекретила молодого возлюбленного. 53-летняя Флоранс встречается с 49-летним британским телеведущим Джорджем Кларком, звездой телешоу «Amazing Spaces» («Удивительные пространства»)
В микроблоге Флоранс Илли поделилась совместным селфи с избранником, давая понять, что она очень счастлива находиться рядом с ним.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли и ее новый избранник. Фото: соцсети
Напомним, знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в 2017 году после борьбы с онкологическим заболеванием. После смерти Хворостовского его вдова, швейцарская оперная певица Флоранс Илли посвятила себя детям.
В прошлом году она встретила новую любовь, но до последнего момента скрывала роман и своего избранника.