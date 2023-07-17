Шарапова показала, как жених-миллионер нянчится с сынишкой: счастливый отец

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова в прошлом году впервые стала мамой. Она родила жениху, миллионеру Александру Гилксу, сына, которого назвали Теодором. Личико наследника звезда скрывает, как и свою личную жизнь – известно, что пара помолвлена с 2020 года, но о свадьбе ничего не слышно по сей день.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Тем временем, 16 июля Гилкс отметил 44-й день рождения. По такому поводу теннисистка обратилась к нему с нежными поздравлениями и засняла бойфренда в момент общения с малышом. Александр не сводил глаз с Теодора, а Мария запечатлела этот трогательный момент, показав впридачу открытку, которую «нарисовал» их сынишка.

Напомним, Шарапова и Гилкс вместе с 2018 года. В 2020-м он сделал ей предложение, она ответила «да».