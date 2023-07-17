Рудова в расхристанном декольте показала интимное: Дава аж рот раскрыл

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова участвует в новом реалити-шоу ТНТ «Выжить в Дубае». Актрисе компанию составили несколько знаменитостей, среди которых Ольга Серябкина, блогер Дава и другие. Вышла четвертая серия, и Рудова призвала фолловеров в соцсетях делиться впечатлениями.

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Из Дубая Рудова привезла много личных фото и видео. Один из снимков красотка запостила в тему – архивный кадр из Дубая, где она вместе с другими участниками смешно корчит рожицу на камеру. Дава наклонился над Натальей, и ему открылась снизу пикантная картина: Рудова не застегнула пуговки в зоне декольте, и оно оказалось чересчур откровенным. От этого у блогера рот округлился больше всех на фото.