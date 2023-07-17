Загитова показала интимное: декольте расползлось, застежки не выдержали

Загитова выбрала платье из прозрачной ткани и весьма откровенного фасона. «Дырявое» на бедрах одеяние в зоне декольте расползлось, и взору окружающих предстало то, что обычно прикрывают на людях. Алина не постеснялась и показала крупным планом, чем богата.