Загитова показала интимное: декольте расползлось, застежки не выдержали

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала участницей VK Fest 2023 в Москве. Звезда спорта вышла на сцену поприветствовать поклонников и продефилировала перед ними. Для мероприятия красавица выбрала весьма откровенный наряд, приковавший внимание не только посетителей мероприятия, но и онлайн-публику.
Загитова выбрала платье из прозрачной ткани и весьма откровенного фасона. «Дырявое» на бедрах одеяние в зоне декольте расползлось, и взору окружающих предстало то, что обычно прикрывают на людях. Алина не постеснялась и показала крупным планом, чем богата.
Алина Загитова. Фото: соцсети