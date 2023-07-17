Яна Кошкина на концерте Лепса предъявила пышный бюст: откровенное декольте еле выдержало объемы

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина нечасто проявляет активность в соцсетях. График звезды столь насыщен съемками, что времени на онлайн-жизнь у нее не остается. Однако, в минувшие выходные брюнетка отдыхала и даже показала, как проводит время, подписчикам в микроблоге.

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Оказалось, что красотка побывала на концерте Григория Лепса. Вместе с подругами она отжигала под хиты исполнителя. И на память запечатлелась на фото, которое запостила в Сети.

Не изменяя себе, Кошкина нарядилась в платье с откровенным декольте. Пышный бюст красотки оказался в самом центре композиции, привлекая все внимание зрителей. Звезда имеет многомиллионную армию поклонников, и они не поскупились на лестные эпитеты в адрес любимицы.