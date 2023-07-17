Бесстыдство на сцене: Клава Кока заставила поклонников смотреть на свои трусы

Певица Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, стала одной из звезд на фестивале под открытым небом VK Fest 2023 в Москве. Знаменитость выступила на сцене со своими хитами, а также заставила поклонников ахнуть из-за своего провокационного наряда.

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Клава давно предпочитает одеваться на сцену чересчур откровенно. И этот раз исключением не стал. Она нарядилась нечто напоминающее лохмотья, где рукава отдельно, а подол сам по себе. При этом, так называемая юбка не прикрывала живот, ноги тоже оставались обнажены. Более того, во время танца Кока засветила нижнее белье – зрители в первых рядах невольно узрели трусы звезды.