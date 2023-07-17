Кети Топурия высказалась о сбежавших звездах: «У каждого свой выбор»

Певица Кети Топурия, солистка группы A Studio стала героем новой программы блогера Карена Адамяна на YouTube-канале «Макарена». Во время беседы звезда высказалась об эмиграции, а также озвучила свое отношение к сбежавшим после февраля прошлого года звездам.

«У меня нет и никогда не было сомнений, я никуда не собираюсь уезжать. У каждого человека есть свой выбор. Поэтому тех, кто переехал, я не осуждаю», - заявила певица.

Уехавшие освободили место для заработка Топурии и ее группы. Кети призналась, что работы с того момента у нее прибавилось, а значит и доходы коллектива выросли.

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