Валя Карнавал в откровенном корсете показала интимное: следы от загара даже видно

В Москве прошел музыкальный фестиваль под открытым небом VK Fest 2023. Среди вышедших на сцену в этот вечер была Валентина Карнаухова, наиболее известная как Валя Карнавал. Артистка исполнила свой хит и пообщалась с поклонниками.

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На сцену Валя вышла в откровенном наряде – других у нее нет. Звезда облачилась в тесный корсет на шнуровке и юбку мини с удлиненными лоскутами, напоминающими шлейф. Акцент на декольте привлекал повышенное внимание зрителей еще и потому, что звезда недавно вернулась из отпуска на Мальдивах. И линия загара выла отчетливо видна.