Измотанный Максим Галкин* воссоединился с семьей в Латвии: разлука на паузе

Максим Галкин* воссоединился с семьей после продолжительной разлуки, прилетев с гастролей к жене и детям в Латвию. В Прибалтику Алла Пугачева поспешила по традиции на все лето, обосновавшись на излюбленной вилле за 15 млн месячной аренды.

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Судя по всему, измотанный Галкин* решил сделать перерыв в работе. Шоумен трудится, не закрывая рта, на концертах в разных уголках планеты. После того как он сбежал из России, его доходы резко упали, а кормить семью надо – вот и не вылезает из поездок, не видя жену и детей месяцами.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам сайта kp.ru