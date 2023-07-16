«Теперь мы два свободных человека»: Саша Черно и Иосиф Оганесян приняли решение развестись

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Напомним, Саша Черно и Иосиф Оганесян полтора месяца назад покинули «Дом-2», куда возвращались в надежде спасти свой брак.

Но постоянными скандалами и истериками все же подвели свой союз к краху.