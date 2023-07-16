«Теперь мы два свободных человека»: Саша Черно и Иосиф Оганесян приняли решение развестись

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно заявила, что они с Иосифом Оганесяном все же приняли решение развестись. Случилось это после крупного скандала. Саша Черно намерена забрать сына Стефана и съехать из квартиры, которую они сняли вместе с мужем. Иосифа Оганесяна она уже называет бывшим.
«К сожалению, вышло так, что мы решили разойтись. Мы долго старались сохранить, ничего не получается. Теперь мы два свободных человека. Надеюсь, у моего теперь уже бывшего мужа утихнут эмоции, и он останется мне хорошим другом из-за сына. Перестанет оскорблять меня, и все наладится именно, как у родителей», - поделилась Саша Черно в микроблоге.
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Напомним, Саша Черно и Иосиф Оганесян полтора месяца назад покинули «Дом-2», куда возвращались в надежде спасти свой брак.
Но постоянными скандалами и истериками все же подвели свой союз к краху.