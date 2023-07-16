«Оформим безотцовщину»: жена Дмитрия Маликова вспомнила, как певец отказался удочерять дочку Стешу

Известный музыкант Дмитрий Маликов и его жена Елена Изаксон вспомнили об интересном периоде своей жизни. Пара вместе с 1992 года, но к моменту рождения дочери Стефании Маликов и Изаксон не успели официально оформить отношения, не вступив в законный брак.
«Мы пришли регистрировать Стешу. Девушки мне говорят: «Сейчас мы оформим безотцовщину, а потом вы ее удочерите», - поделился Дмитрий Маликов.
Музыкант возражал против такого положения дел и тут же поинтересовался, можно ли пойти другим путем.
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Дмитрий Маликов уточнил у сотрудниц ЗАГСа, можно ли вступить в брак прямо сейчас, чтобы ему не пришлось удочерять Стефанию. И те ответили утвердительно.
«Милейшая женщина, большое ей спасибо, расписала нас в ту же секунду», - поделилась Елена Изаксон.
Напомним, у Дмитрия Маликова и Елены Изаксон двое совместных детей. Дочери пары Стефании 23 года, а сыну Марку пять лет.
По материалам Youtube-шоу «Света вокруг света».