«Оформим безотцовщину»: жена Дмитрия Маликова вспомнила, как певец отказался удочерять дочку Стешу

Известный музыкант Дмитрий Маликов и его жена Елена Изаксон вспомнили об интересном периоде своей жизни. Пара вместе с 1992 года, но к моменту рождения дочери Стефании Маликов и Изаксон не успели официально оформить отношения, не вступив в законный брак.

«Мы пришли регистрировать Стешу. Девушки мне говорят: «Сейчас мы оформим безотцовщину, а потом вы ее удочерите», - поделился Дмитрий Маликов.

Музыкант возражал против такого положения дел и тут же поинтересовался, можно ли пойти другим путем.

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