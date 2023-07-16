Митя уже догнал маму по росту, а Бэлла превращается в модель: Рита Агибалова показала подросших детей от разных мужчин

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Рита Агибалова воспитывает двоих детей. Старшего сына Митю Рита родила в браке с Женей Кузиным. Наследнику пары в конце года исполнится четырнадцать лет.

Второму мужу Павлу Марсо, рядом с которым Рита Агибалова счастлива и по сей день, она подарила дочку Бэллу. Красавице-блондинке Бэлле не так давно исполнилось девять лет. Все отмечают, что девочка очень хороша собой и превращается с возрастом в настоящую модель.

Сейчас вместе с детьми от разных мужчин Рита Агибалова отдыхает в Турции. Снимком с пляжа, на котором она запечатлена с сыном и дочкой, Рита поделилась в микроблоге. На фото видно, что сын Митя уже догнал маму по росту.

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