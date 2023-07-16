Глазами мужа: томная Лиза Арзамасова предстала в микро-топе, засветив плоский живот и идеальный пупок

Похоже, что прославленный фигурист, создатель и продюсер ледовых шоу Илья Авербух идеальный муж. В эти дни знаменитость вместе с молодой женой, актрисой Лизой Арзамасовой отдыхает в одной из теплых стран, скорее всего, в Турции.

Микроблог Лизы Арзамасовой исправно пополняется ее откровенными и манкими снимками, автором которых является Илья Авербух. Он с любовью фотографирует жену, и на этих кадрах Лиза Арзамасова предстает очень красивой и чувственной.

На этот раз Лиза Арзамасова запечатлена в юбке и лимонном микро-топике, засветив свой плоский живот и красивый пупок.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».