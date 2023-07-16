«Леня! Дорогой наш»: Наталья Подольская посвятила пронзительные строки Леониду Агутину

Шестнадцатого июля отмечает свой день рождения один из самых известных и любимых музыкантов нашей страны - Леонид Агутин. В этом году ему исполнилось 55 лет.

Леонид Агутин с самого утра принимает поздравления от близких, друзей и поклонников. В числе тех, кто оставил для Леонида Агутина публичное сообщение, известная певица Наталья Подольская. Она выразила свое восхищение Леонидом Агутиным, с которым Наталью Подольскую и ее мужа Владимира Преснякова связывают годы искренней дружбы.

В микроблоге Наталья Подольская поделилась снимками, на которых запечатлены две звездные супружеские пары - она с мужем и Леонид Агутин с Анжеликой Варум.

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