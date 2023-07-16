«Леня! Дорогой наш»: Наталья Подольская посвятила пронзительные строки Леониду Агутину

Шестнадцатого июля отмечает свой день рождения один из самых известных и любимых музыкантов нашей страны - Леонид Агутин. В этом году ему исполнилось 55 лет.
Леонид Агутин с самого утра принимает поздравления от близких, друзей и поклонников. В числе тех, кто оставил для Леонида Агутина публичное сообщение, известная певица Наталья Подольская. Она выразила свое восхищение Леонидом Агутиным, с которым Наталью Подольскую и ее мужа Владимира Преснякова связывают годы искренней дружбы.
В микроблоге Наталья Подольская поделилась снимками, на которых запечатлены две звездные супружеские пары - она с мужем и Леонид Агутин с Анжеликой Варум.
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Владимир Пресняков и Наталья Подольская с Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Фото: соцсети
Поздравление Натальи Подольской Леониду Агутину получилось искренним и пронзительным.
«Леня! Дорогой наш! Ты необыкновенно талантливый человек, с неповторимым чувством юмора, мудрый, ты добрый и хороший друг. Перечисления твоих качеств - это мои пожелания, чтоб все так и продолжалось и приумножалось. Будь всегда здоров, пусть всегда всего хочется и можется, пусть все это будет в абсолютной гармонии! Тебя любят миллионы, а нам повезло чуть больше - быть твоими друзьями. Наша жизнь не помещается в десять фото в «карусели», и это прекрасно. Любим бесконечно. С днем рождения», - написала Наталья Подольская в микроблоге.