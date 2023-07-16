«Самый большой геморрой в жизни»: Анна Бузова заявила, что пока не собирается замуж

Младшая сестра артистки Ольги Бузовой призналась, что не собирается замуж.

Модель и бизнесвумен Анна Бузова отличается от своей знаменитой сестры тем, что давно наладила личную жизнь. При этом 35-летняя Анна со своим возлюбленным не заключали официального брака.

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