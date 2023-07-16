Повернулась крепким орешком в камеру: Бьянка показала, как похудела на 12 килограммов

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Бьянки появилась фотография ослепительного тела знаменитости.
Бьянка больше не прячет фигуру под оверсайзными костюмами. Как и в начале своей музыкальной карьеры, Бьянка оголяется без стеснения. Артистка похудела на 12 килограммов.
Бьянка показала сочные ягодицы и упругий бюст в соблазнительном наряде. Артистка позировала на фоне природы, изящно продемонстрировав красивые изгибы.
Бьянка после похудения. Фото: соцсети
«Вы спрашивали меня, на сколько похудела. Уже минус 12 килограммов и я уверенно иду к тому результату и цели, которые для себя поставила», – рассказала Бьянка в своем микроблоге.