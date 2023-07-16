Постройневшая Анна Нетребко запечатлелась в купальнике у озера Балатон в Венгрии: подставила формы солнцу

На этот раз Анна оказалась в Венгрии. Она решила разбавить привычные буди. Певица приехала на озеро Балатон. Она решила поплавать. Артистка облачилась в купальник с лифом на тесемках. Она подставила свои прелести солнцу. Нетребко в солнцезащитных очках покрасовалась на фоне побережья.

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Поклонники были восхищены тем, как выглядит оперная дива. Многие отметили, что она похорошела. Другие не поверили, что певица искупается в мутной воде. «Какая красивая», «Ох, как вы хороши», «В купальнике просто богиня», — стали писать в Сети.