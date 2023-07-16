Агата Муцениеце задрала прозрачный халатик, оголив свои аппетитные ягодицы на публике: народ просто ахнул

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Звезда фильма «Честный развод» три года назад развелась с Павлом Прилучным. Если сначала она переживала, то потом взяла себя в руки, похудела, снялась в новых проектах и даже стала звездой кабаре театра. 34-летняя артистка теперь часто демонстрирует свои прелести со сцены.
На этот раз Агата предстала в прозрачном халате с перьями. Она танцевала прямо на каблуках. Актриса игриво виляла формами и оттопыривала пятую точку. А потом она распахнула халат, козырнув фигурой в мерцающем боди. Муцениеце предпочла показать свои упругие ягодицы во всей красе. Народ стал ахать от восторга.
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А в гримерке Агата вообще запечатлела свою пятую точку на камеру. Она взбудоражила народ откровенным видом. «Это так горячо», «Бывают же такие», «Просто нимфа», «Паша упустил лучшую», «Вы стали эталоном красоты», «До чего сочная», «И как после такого уснуть?» — стали писать пользователи Сети.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды