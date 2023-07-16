Настасья Самбурская ошарашила народ, показав свой «раздувшийся» тыл: штаны трещат по швам

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она стала известной персоной благодаря сериалу «Универ». Порой актриса также участвует в телевизионных проектах и поет на сцене. В свои 36 лет она может похвастаться стройной фигурой, так как занимается спортом. Звезда часто предстает в смелых нарядах.
На этот раз Настасья решила показать новое фото, которое взбудоражила народ. Актриса продемонстрировала пополневшие формы. Она повернулась к камере тылом. Брюки едва не лопнули на ее округлых ягодицах. При этом артистка была без макияжа. Она сравнила себя с одной из самых фигуристых звезд в мире – Карди Би.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены увиденным. Но многие догадались, что Настасья не могла резко набрать вес. Они предположили, что актриса примерила наряд с поролоновыми подкладами для новой роли, поэтому и выглядела, как женщина plus size.