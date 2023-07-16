Настасья Самбурская ошарашила народ, показав свой «раздувшийся» тыл: штаны трещат по швам

На этот раз Настасья решила показать новое фото, которое взбудоражила народ. Актриса продемонстрировала пополневшие формы. Она повернулась к камере тылом. Брюки едва не лопнули на ее округлых ягодицах. При этом артистка была без макияжа. Она сравнила себя с одной из самых фигуристых звезд в мире – Карди Би.

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