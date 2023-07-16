Ольга Бузова в платье с декольте не по размеру обнажила «налившиеся» полушария груди: игриво заулыбалась

На этот раз Ольга облачилась в платье на запах с принтом. Наряд небесно-голубого цвета должен был скрыть изъяны фигуры. Но артистка села на стул и задрала подол. Она едва прикрыла сокровенное. А потом декольте не по размеру обнажило ее полушария груди. Бузова лишь игриво заулыбалась. От нижнего белья она отказалась.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».