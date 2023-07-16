Ольга Бузова в платье с декольте не по размеру обнажила «налившиеся» полушария груди: игриво заулыбалась

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в новых проектах и давать концерты. Этим летом артистка снова проводит в Африке. Она то и дело красуется в летних нарядах. Телеведущая предпочитает подчеркивать свои формы. Недавно она поправилась, но это не мешает ей носить смелые образы.
На этот раз Ольга облачилась в платье на запах с принтом. Наряд небесно-голубого цвета должен был скрыть изъяны фигуры. Но артистка села на стул и задрала подол. Она едва прикрыла сокровенное. А потом декольте не по размеру обнажило ее полушария груди. Бузова лишь игриво заулыбалась. От нижнего белья она отказалась.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Ой, все видно», «Оля снова демонстрирует все свои прелести», «Съемки проходят на горячей ноте», «Наряд явно большеват», — стали писать в Сети.