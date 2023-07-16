«А что с ртом?»: Бородина назло хейтерам предстала в трусах, обнажив свои прелести, но снова подверглась критике

На этот раз Бородина проводит отпуск в Турции. Она продефилировала в кроп-топе и трусах, украсив образ поясом с бахромой. Телеведущая предстала на каблуках, показав свои загорелые ноги. Она обнажила свой тыл. 40-летняя знаменитость решила вызвала шквал критики со стороны фанатов. Ксения решила в ответ выложить еще серию снимков, на которых позирует в трусах.

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