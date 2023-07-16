«А что с ртом?»: Бородина назло хейтерам предстала в трусах, обнажив свои прелести, но снова подверглась критике

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Телеведущая в откровенном наряде разозлила пользователей Сети.

Ксения Бородина уже давно стала популярной. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Порой Ксения появляется на вечеринках и премиях. В 40 лет она делает все, чтобы оставаться стройной и выглядеть молодо. После развода с Курбаном Омаровым телеведущая стала еще больше путешествовать. Она не стесняется демонстрировать свои формы на публике. 

На этот раз Бородина проводит отпуск в Турции. Она продефилировала в кроп-топе и трусах, украсив образ поясом с бахромой. Телеведущая предстала на каблуках, показав свои загорелые ноги. Она обнажила свой тыл. 40-летняя знаменитость решила вызвала шквал критики со стороны фанатов. Ксения решила в ответ выложить еще серию снимков, на которых позирует в трусах. 

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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

«Пупсики, если одного поста мало, то тут тоже можно обсудить отрытый рот, походки и открытую задницу. Правда помните, что это билет в один конец, но язычок сам себя не сточит. Поэтому раз то видео было слишком горячее и хорошее, то продолжим в том же духе», – написала Бородина.

Однако ее дерзкий выпад только разозлил подписчиков. «Я выходы и фото в трусах поддерживаю», «Ай, какая провокация», «Парализованный кузнечик», «Почему-то именно одинокие дамы вот так себя напоказ и ведут», «А что с ртом?» — стали писать в Сети.

 

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