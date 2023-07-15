Каролина Севастьянова в платье не по размеру козырнула фигурой на пляже: тесемки предательски сползают вниз

На этот раз Каролина решила поделиться снимком с отдыха. Она облачилась в платье с принтом под зебру. Летний наряд на тонких бретельках оказался великоват. Гимнастка засветила белье, устроив пробежку на пляже. Она козырнула своими женственными изгибами фигуры.

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