Каролина Севастьянова в платье не по размеру козырнула фигурой на пляже: тесемки предательски сползают вниз

Каролина Севастьянова уже давно стала известной. Она посвятила свою жизнь спорту и смогла стать олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. В свои 28 лет Каролина держит себя в форме. Иногда ее можно увидеть на телевизионных шоу. Она любит носить женственные наряды. Звезда не перестает будоражить фанатов.
На этот раз Каролина решила поделиться снимком с отдыха. Она облачилась в платье с принтом под зебру. Летний наряд на тонких бретельках оказался великоват. Гимнастка засветила белье, устроив пробежку на пляже. Она козырнула своими женственными изгибами фигуры.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая милашка», «Вот это красотка», «Какая шикарная», «Видно, что фигура просто бесподобная», «Смотришь и восхищаешься», «Ох, что за куколка», — стали писать подписчики.