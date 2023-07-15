Валя Карнавал в тугом платье козырнула «сочной» фигурой: изгибы, как у гитары — будоражат

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она регулярно появляется на публике. Блогерша снимает видео для соцсетей и выступает со своими песнями. Армия ее поклонников только растет. Недавно Валя рассталась с женихом. Она сильно похудела, а на Мальдивах демонстрировала свои прелести в бикини. 15 июля звезда вернулась в Москву и выступила на VK FEST.
На этот раз Валя решила сменить два образа. Сначала она красовалась в брюках и футболке, но потом облачилась в тугое силуэтное платье. Певица подчеркнула свои изгибы фигуры. Она козырнула осиной талией и пышными бедрами. Карнавал оказалась в центре внимания. Парни снимали ее на видео, любуясь формами.
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Поклонники были в восторге. Валя получила сотни комплиментов. «Какая куколка», «Ох, изгибы, как у гитары», «Какие бедра», «Не перестает хвастаться результатом, но это явно не спортзал помог», «Кого потерял Стоун, эх», «Наряд прям идеально сидит», — стали писать подписчики.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды