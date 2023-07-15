Валя Карнавал в тугом платье козырнула «сочной» фигурой: изгибы, как у гитары — будоражат

На этот раз Валя решила сменить два образа. Сначала она красовалась в брюках и футболке, но потом облачилась в тугое силуэтное платье. Певица подчеркнула свои изгибы фигуры. Она козырнула осиной талией и пышными бедрами. Карнавал оказалась в центре внимания. Парни снимали ее на видео, любуясь формами.

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