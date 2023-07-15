Лера Кудрявцева грациозно извалялась в грязь с ног до головы: показала свои аппетитные формы без одежды

Обычно Лера делится кадрами с дочкой Марией или загорает на пляже. На этот раз она решила принять грязевые ванны. Телеведущая плюхнулась в черную жижу и стала в ней валятся. Вместе с подружками она попробовала устроить целое представление. Кудрявцева рукой прикрыла зону декольте. Она оказалась вся покрыта грязью.

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