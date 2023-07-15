Анастасия Волочкова решила отказаться от алкоголя: даже от любимого просекко

Поклонники таланта Анастасии Волочковой не раз высказывались в Сети о том, что именитая балерина злоупотребляет крепкими напитками. Однако до недавнего времени бывшая прима Большого театра говорила, что это ее личное дело. И дерзко ставила на место всех, кто поднимал этот деликатный вопрос.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Но, видимо, все-таки Вселенная услышала фанатов балерины. Не так давно Волочкова объявила в своем блоге о том, что намерена отказаться от употребления алкоголя: даже от любимого просекко. Анастасия не назвала причин такого решения. Но отметила, что ей самой так захотелось.
«Золотые мои, к вашей радости, я какое-то время назад решила отказаться и от просекко, которое мне нравится с клубникой. Просто сама приняла решение. Хотя это личное дело каждого человека, что есть, что пить, как жить. Просто мне самой так захотелось», — поделилась Волочкова в своем блоге.