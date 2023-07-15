Анастасия Волочкова решила отказаться от алкоголя: даже от любимого просекко

Поклонники таланта Анастасии Волочковой не раз высказывались в Сети о том, что именитая балерина злоупотребляет крепкими напитками. Однако до недавнего времени бывшая прима Большого театра говорила, что это ее личное дело. И дерзко ставила на место всех, кто поднимал этот деликатный вопрос.

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Но, видимо, все-таки Вселенная услышала фанатов балерины. Не так давно Волочкова объявила в своем блоге о том, что намерена отказаться от употребления алкоголя: даже от любимого просекко. Анастасия не назвала причин такого решения. Но отметила, что ей самой так захотелось.