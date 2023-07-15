Боня в прозрачном платье вызвала негодование в Сети: оголила свои «сдобные» ягодицы прямо на улице

На этот раз Боня поделилась новым видео, которым всколыхнула Сеть. Она облачилась в платье с прозрачной юбкой. Телеведущая оголила свои округлые ягодицы. Она уверенной походкой от бедра продефилировала и села в роскошный автомобиль. Виктория махнула рукой водителю, а дверь в машину закрылась сама.

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