Боня в прозрачном платье вызвала негодование в Сети: оголила свои «сдобные» ягодицы прямо на улице

Виктория Боня уже давно живет в Монако. Она продолжает работать телеведущей. Примечательно, что также ей удалось стать бизнесвумен. Но в личной жизни она продолжает обжигаться. Недавно светская львица рассталась с очередным бойфрендом. Она сразу сделала новую стрижку, срезав длинные волосы. Звезда такж поразила преобразившейся фигурой.
На этот раз Боня поделилась новым видео, которым всколыхнула Сеть. Она облачилась в платье с прозрачной юбкой. Телеведущая оголила свои округлые ягодицы. Она уверенной походкой от бедра продефилировала и села в роскошный автомобиль. Виктория махнула рукой водителю, а дверь в машину закрылась сама.
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Поклонники были впечатлены ее формами. А вот поведение звезды многих взбесило. «Вначале все хорошо, но взмах рукой в конце — просто ужас!», «Как странно. Откуда ни возьмись появились такие ягодицы», «Зачем этот жест рукой? Поведение стало отвратительным», «Да чего же прекрасна», — стали писать подписчики.