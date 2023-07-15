«Очень горячо»: Агата Муцениеце в «голом» боди блеснула своими манкими округлостями, лишив народ дара речи

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. Многие ее знают по сериалам «Стая», «Закрытая школа». После расставания с Павлом Прилучным она стала еще стройнее. Уже несколько месяцев артистка выступает в кабаре театре. Она демонстрирует свою красоту перед публикой, танцует и поет.
На этот раз Агата решила поделиться пикантными кадрами. Она приготовилась к новому выступлению. Актриса облачилась в боди с бахромой. Наряд сливался с кожей, создавая эффект голого тела. Экс-жена Прилучного блеснула своей фигурой во всей красе. Она продемонстрировала манкие полушария груди и изящные изгибы бедер.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Очень эксклюзивно и очень горячо», – заявила Агата.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что она выглядит идеально. «Вот это расцвела», «Какие формы», «Просто бесподобно! Никого так не красил развод», «И тут все пустили слюнки», «Смотришь и нет слов», — стали писать подписчики.