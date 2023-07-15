Кристина Орбакайте в вязаном платье запечатлелась с Михаилом Земцовым на отдыхе: счастливая улыбка, ни одной морщинки

А 15 июля Кристина поделилась новыми кадрами. Она насладилась вечерним променадом с мужем. Певица облачилась в вязаное платье песочного цвета. Она подчеркнула свои женственные формы. Артистка собрала волосы в пучок, открыв шею и сделала макияж с акцентом на глаза. Михаил Земцов обнимал супругу. Звезда улыбалась от счастья.

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