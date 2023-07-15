Брутян запечатлела, как моложавая теща Прилучного держит на руках кроху-внука: малыш дергает ножками

Зепюр Брутян снимается в кино несколько лет. Она в 2022 году сыграла свадьбу с Павлом Прилучным. Свой роман они сначала хранили в секрете. Теперь влюбленные уже регулярно появляются вместе на публике. А весной у пары родился сын Микаэль. Примечательно, что от нянек они отказались. Молодая мама оставляет кроху только с бабушками.
На этот раз Брутян занималась домашними делами. К ней в гости приехала мама Гаянэ. Она привезла подарки для маленького внука из Армении. Теща Прилучного взяла множество нарядов на вырост для ребенка. Потом актриса засняла, как моложавая бабушка нянчит кроху. Гаянэ взяла мальчика на руки и укачивала. Он был в желтом боди и носочках. Малыш дрыгал ножками.
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«Наша бабуля самая лучшая», — заявила звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Брутян очень похожа на свою маму. «Просто счастье», «Какая молодая бабушка», «Малыш окружен любовью», «Вы так похожи с мамой», «Вот это гены», «Пашке повезло с тещей», — стали писать подписчики.
Гаянэ Брутян с внуком. Фото: соцсети звезды