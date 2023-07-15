Брутян запечатлела, как моложавая теща Прилучного держит на руках кроху-внука: малыш дергает ножками

На этот раз Брутян занималась домашними делами. К ней в гости приехала мама Гаянэ. Она привезла подарки для маленького внука из Армении. Теща Прилучного взяла множество нарядов на вырост для ребенка. Потом актриса засняла, как моложавая бабушка нянчит кроху. Гаянэ взяла мальчика на руки и укачивала. Он был в желтом боди и носочках. Малыш дрыгал ножками.

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