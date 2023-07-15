Ивлеева в нижнем белье обнажила свои прелести на крыше отеля, сразив поклонников: стринги-ниточки впились в мякоть

Настя Ивлеева уже давно стала известной персоной. Она не только ведет передачи, но и создает свои проекты. В 32 года артистка успела завоевать любовь миллионов поклонников. Она не перестает работать над фигурой, а также наняла стилиста. Образы телеведущей порой очень смелые. После развода с Элджеем она не перестает удивлять фанатов пикантными кадрами.
На этот раз Настя устроила откровенную фотосессию. Она разделась перед камерой. Блогерша продемонстрировала точеные формы в лифчике. Юбку она игриво спустила ниже бедер, продемонстрировав стринги-трусики, которые впились в тело. Ивлеева вышла на крышу отеля и оголила пресс под дождем.
«На домашнем», – написала звезда.
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Поклонники признались, что сражены увиденным. Многие отметили, что она стала выглядеть еще более привлекательно. «Вам говорили что вы сногсшибательно красивая?», «Какая красивая», «Фигурка просто идеальная», «Не смотришь, а любуешься», «Я в восторге от этих форм», «Ох, вот это вид», — стали писать подписчики.
Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды