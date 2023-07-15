Ивлеева в нижнем белье обнажила свои прелести на крыше отеля, сразив поклонников: стринги-ниточки впились в мякоть

На этот раз Настя устроила откровенную фотосессию. Она разделась перед камерой. Блогерша продемонстрировала точеные формы в лифчике. Юбку она игриво спустила ниже бедер, продемонстрировав стринги-трусики, которые впились в тело. Ивлеева вышла на крышу отеля и оголила пресс под дождем.

«На домашнем», – написала звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».