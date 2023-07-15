Ксения Бородина в купальнике и на каблуках щегольнула на пляже: блеснула своим «сочным» тылом в Турции

На этот раз Ксения решила похвастаться своими формами. Она облачилась в купальник-бюстье и пояс с бахромой. Телеведущая даже надела туфли на каблуке. Она устроила дефиле, устремившись на пляж. Бородина покружилась, сверкнув своими упругими ягодицами. Она собрала волосы в высокий хвост и дополнила лук солнцезащитными очками.

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