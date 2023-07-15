Ксения Бородина в купальнике и на каблуках щегольнула на пляже: блеснула своим «сочным» тылом в Турции

Ксения Бородина уже давно стала известной телеведущей. Она продолжает вести передачи и посещать разные премии. В свои 40 лет Ксения делает все, чтобы хорошо выглядеть. Она признавалась, что после развода у нее появился новый возлюбленный. О личной жизни звезда умалчивает. Но недавно она улетела отдыхать в Турцию, где щеголяет в смелых нарядах.
На этот раз Ксения решила похвастаться своими формами. Она облачилась в купальник-бюстье и пояс с бахромой. Телеведущая даже надела туфли на каблуке. Она устроила дефиле, устремившись на пляж. Бородина покружилась, сверкнув своими упругими ягодицами. Она собрала волосы в высокий хвост и дополнила лук солнцезащитными очками.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Ксения. Однако некоторые ее раскритиковали за слишком смелый наряд. «Вот поэтому русских всегда видно из далека», «Ксюша и каблуки — это то еще зрелище», «Если каблуки, то кузнечик вприсядку получается», «Ксюша, ваша фигура заслуживает отдельных аплодисментов», — стали писать подписчики.