«Пространство начинает тебя менять»: Александр Ревва раскрыл секрет красоты Артура Пирожкова

Александр Ревва стал гостем VK-шоу «Кстати», где обсудил с Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым свой музыкальный образ Артура Пирожкова. Ведущие спросили, ожидал ли он такой популярности от своих песен и клипов.

«Вы знаете, я вообще не предполагал. Пирожкова создавал для того, чтобы просто воплощать какие-то свои режиссерские зарытые таланты», - рассказал Ревва.

Позже он добавил, что занимается продюсированием Артура Пирожкова, который в свою очередь является сказочным персонажем, который делает детей счастливыми. У певца все больше детской аудитории.

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Денис Дорохов спросил у гостя, как тот сумел остаться таким красивым в 48 лет.

«Да, и Интернете гуляют ролики, что я сделал полторы тысячи пластических операций. *** (ругательство, - Прим. авт.) этого не было ничего, - заявил Ревва. - Каждый из вас может стать красивым, просто нужно визуализировать. Я просто придумал, что я самый красивый. И все, пространство начинает тебя менять». «Поверь. Расслабься и представь, что ты не внешне красив, а внутри. Вот! Уверенный в том, что ты красив. Девчонки, чувствуете? В течение месяца, каждое утро, когда чистишь зубы, ты смотришь в зеркало и такой уверенный говоришь: «Да, я самый красивый. Я самый лучший». И пять комплиментов любых».

Александр добавил, что далее у него в планах выпустить новую комедийную кинотрилогию семейной направленности.