«Красотища-то какая, господи!»: Лера Кудрявцева засняла четырехлетнюю дочку на отдыхе с ярким и модным маникюром

На этот раз Лера поделилась новым видео. Она засняла четырехлетнюю наследницу, которая была в шортах и футболке с принтом в виде единорогов. Девочка похвасталась своим первым маникюром. Она показала яркие ноготки с блестками и рисунками. Кудрявцева отметила, что они пойдут на дискотеку.

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