«Красотища-то какая, господи!»: Лера Кудрявцева засняла четырехлетнюю дочку на отдыхе с ярким и модным маникюром

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она работает на телевидении, а также часто ведет концерты. Блондинка не скрывает, что в 52 года ей сложно оставаться в форме. Однако она старается носить женственные наряды, занимается спортом. А недавно звезда улетела отдыхать в Болгарию с подругами и дочкой Марией.
На этот раз Лера поделилась новым видео. Она засняла четырехлетнюю наследницу, которая была в шортах и футболке с принтом в виде единорогов. Девочка похвасталась своим первым маникюром. Она показала яркие ноготки с блестками и рисунками. Кудрявцева отметила, что они пойдут на дискотеку.
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«Давай, показывай! Ну все, на дискотеку пойдем! Красотища- то какая, господи! Машуль, ну все! Красавица», – заявила звезда.
Поклонники отметили, что девочка повзрослела. Многие отметили, что она растет модницей, как мама. «Ну что за чудо», «Она такая классная», «Ой, милашка», «Обожаю эту красотку», «Чудо просто», «Она покорит всех», «Леди растет», — стали писать подписчики.