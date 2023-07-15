Анна Калашникова высказалась о поведении Анастасии Волочковой: «Может преподнести сюрприз в любой момент»

Интернет-общественность гудит. А все потому, что Анастасия Волочкова удивила публику страстным поцелуем с молодым музыкантом Никитой Китоном.

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Пользователи Сети критикуют балерину за неуместную выходку. Однако некоторые коллеги Волочковой не видят в случившемся ничего из ряда вон выходящего.

О ситуации высказалась модель и актриса Анна Калашникова. Она списала все на эмоциональность Анастасии. Отметив, что Волочкова является неординарным человеком, а значит, от нее можно ждать чего угодно.

«Настя — очень эмоциональный и творческий человек. В порывах страсти может и не такое сделать. На моем дне рождения Анастасия тоже отличилась неординарным поступком», — сказала Калашникова.

Источник: vnimanie.pro