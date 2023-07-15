Евгения Медведева перевоплотилась в Уэнсдей Аддамс из сериала

Днем, 15 июля, известная фигуристка Евгения Медведева предстала перед своими подписчиками в образе Уэнсдей Аддамс, которая в 2022 году получила собственный сериал на Netflix.
23-летняя спортсменка нарядилась в строгое черное платье, заплела две косички и уже начала разучивать вирусный «танец руками», ставший популярным под ремикс на Леди Гагу.
В этом образе Женя отправилась на VK Fest, который проходит в эти дни в Москве. Ждем от звезды фигурного катания полноценного танца!
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Напомним, ранее в героиню сериала переоделась Камила Валиева. Она также поставила номер на льду под три музыкальные композиции, связанные с Уэнсдей.