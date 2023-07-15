«Вот они — мои спасители!»: счастливый Роман Костомаров запечатлелся с женой и подросшими детьми — воссоединение

Роман Костомаров. Фото: соцсети звезды

Фигурист поделился трогательным фото. Звезда льда снова проводит время с семьей после выписки из больницы.

Роман Костомаров известный фигурист. Он стал олимпийским чемпионом. Зачастую спортсмен выступал в ледовых шоу. Но в этом году он пережил страшное. Долгие месяцы Костомаров провел в больнице, где врачи боролись за его жизнь. Ему пришлось ампутировать стопы и кисти рук. Однако он смог победить недуг и недавно выписался из больницы. 

На этот раз Костомаров решил поделиться кадрами не из спортзала, где восстанавливает форму. Он запечатлелся с женой Оксаной Домниной, которая в больнице была рядом с ним, помогала делать первые шаги на протезах и поддержала в самых сложных ситуациях. На фото Романа обнимали 12-летняя дочка Анастасия и семилетний сын Илья.

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Роман Кастомаров и Оксана Домнина с детьми. Фото: соцсети звезды

«Вот они — мои спасители! Сладкие и любимые», — заявил он.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие осыпали их комплиментами. «Я восхищаюсь вами, Роман! Вы — герой!», «Как приятно вас видеть всех вместе, семья — это тыл», «Папа и муж теперь и внешне и внутренне 100% железный человек! Просто супер-герой!» — стали писать подписчики.

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