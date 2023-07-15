«Вот они — мои спасители!»: счастливый Роман Костомаров запечатлелся с женой и подросшими детьми — воссоединение

На этот раз Костомаров решил поделиться кадрами не из спортзала, где восстанавливает форму. Он запечатлелся с женой Оксаной Домниной, которая в больнице была рядом с ним, помогала делать первые шаги на протезах и поддержала в самых сложных ситуациях. На фото Романа обнимали 12-летняя дочка Анастасия и семилетний сын Илья.

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