Состояние попавшего в реанимацию Ивана Краско улучшилось

По состоянию на 15 июля, в самочувствии госпитализированного актера Ивана Краско наметилось улучшение.

«Вроде, сказали, что улучшения пошли. Благодаря специалистам он чувствует себя лучше. Там замечательные врачи», - рассказала ТАСС помощница 92-летнего актера Дарья Пашкова, имея в виду больницу в Петербурге.

Напомним, 13 июля артисту внезапно стало плохо, когда он находился на даче в Ленинградской области. Краско доставили в реанимацию Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, где прооперировали.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По основной версий, звезду театра подкосили последствия перенесенного ранее инсульта.