Арзамасова в мини-бикини блеснула безупречными изгибами фигуры, сидя на гидроцикле: Авербух залюбовался

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. Актриса недавно снялась в продолжении «Папиных дочек». При этом она также играет в театре и иногда выступает на льду. Артистка счастлива в браке с Ильей Авербухом. У пары подрастает сын Лев. Примечательно, что недавно они уехали в отпуск.
На этот раз Лиза захотела покататься на гидроцикле. Она в черном мини-бикини оголила свои точеные формы. Актриса блеснула идеальными изгибами фигуры и рельефным прессом. Она оседлала водную машину, показав свои длинные ножки. Авербух залюбовался женой. Он устроил для нее целую фотосессию.
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«Все замечания по настроению и погоде принимаю я, а за качество съемки отвечает главный фотограф семьи», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лиза в Турции. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая хорошенькая», «Вот это фигура», «В отличной форме», — стали писать подписчики.