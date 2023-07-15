«Твоя бабушка всегда рядом!»: жена Юдашкина отметила первый день рождения внучки — Агата в пышном платье в ресторане

Валентин Юдашкин ушел из жизни в 2022 году. Его не стало в мае. Модельер не смог победить тяжелый недуг. Но он успел познакомиться с внуками. Дочка Галина подарила родителям Аркадия, Анатолия и малышку Агату Ариеллу. Недавно Жена кутюрье Мария с семьей приехала в Майами. Именно там 15 июля они отметили первый день рождения младшей внучки модельера.
На этот раз малышку нарядили в пышное персиковое платье бренда Юдашкина. Вдова модельера взяла ее на руки. Кроха также была в золотистых балетках. Марина облачилась в легкое пудровое платье в горох. А братья именинницы были в белых брюках и рубашках. Отметить важное событие семья захотела в местном ресторане. Там был торт со свечкой. Аркадий и Анатолий за сестру задули огонек, очень ее удивив.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Марина Юдашкина со внуками. Фото: соцсети звезды
«С днем рождения моя Агата! Я так тебя ждала и моему счастью нет предела!» – заявила Галина.
«С Днем рождения моя любимая внучка Агата! Пусть тебя окружает счастье и любовь! А твоя бабушка всегда рядом!» – присоединилась Марина.
Также малышку поздравили и друзья звездной семьи. «Счастье!» — написала Алла Пугачева. «Поздравляю тебя, моя дорогая, такая сладкая Агата», — присоединилась Кристина Орбакайте.
Агата Ариелла. Фото: соцсети звезды