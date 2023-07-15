«Твоя бабушка всегда рядом!»: жена Юдашкина отметила первый день рождения внучки — Агата в пышном платье в ресторане

На этот раз малышку нарядили в пышное персиковое платье бренда Юдашкина. Вдова модельера взяла ее на руки. Кроха также была в золотистых балетках. Марина облачилась в легкое пудровое платье в горох. А братья именинницы были в белых брюках и рубашках. Отметить важное событие семья захотела в местном ресторане. Там был торт со свечкой. Аркадий и Анатолий за сестру задули огонек, очень ее удивив.

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