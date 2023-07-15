«Скажите ему, что он герой»: итальянская спортсменка и тренер обратилась к Роману Костомарову

Стало известно, что фигуристом Романом Костомаровым вдохновляются не только российские звезды и спортсмены, но и зарубежные знаменитости.
Сила духа Романа Костомарова впечатлила итальянскую спортсменку Барбару Фузар-Поли.
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«Он катался со мной рядом, и я следила за ним с замиранием сердца, когда он столкнулся с этими проблемами. Сейчас я вижу, что он возвращается к жизни. Я хочу пожелать тебе, Роман, самого лучшего. Он реально очень сильный человек. Уже показал это на льду, когда выиграл Олимпийские игры, но сейчас... это просто вау! Я очень горжусь им, просто браво», – процитировали Фузар-Поли sport-express.ru.
«Это просто невероятно. Пожалуйста, скажите ему, что он герой», – добавила спортсменка.
Напомним, ранее Роман Костомаров показал себя на тренировках по восстановлению мышц.