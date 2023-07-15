«Скажите ему, что он герой»: итальянская спортсменка и тренер обратилась к Роману Костомарову

Стало известно, что фигуристом Романом Костомаровым вдохновляются не только российские звезды и спортсмены, но и зарубежные знаменитости.

Сила духа Романа Костомарова впечатлила итальянскую спортсменку Барбару Фузар-Поли.

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