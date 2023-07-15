«Я был ей верен»: Дмитрий Маликов назвал причину расставания с Натальей Ветлицкой

В новом интервью певец Дмитрий Маликов вспомнил начало своей эстрадной карьеры и «дикую стадионную славу». Он отметил, что быть грозой женских сердец – это суть профессии поп-артиста, в ней нужно быть немного сердцеедом.

Однако сам Дмитрий не особо влюблялся в девушек, окружавших его в молодости.

«Я встретил девочку 18-летнюю, в нее влюбился и встречался с ней три с половиной года. Ветлицкая... А больше я никого не встречал. Я был ей верен. Она выступала со мной вместе в коллективе… И, собственно говоря, мне было не до каких-то там романов, хотя было полно возможностей и девчонок…» - вспомнил Маликов в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Ведущая проекта Светлана Бондарчук отметила, что у молодого Маликова на тот момент была одна из самых красивых девушек страны, и ему не нужны были другие романы. Певец с этим безоговорочно согласился.

Интервьюер спросила у артиста, почему же он в итоге расстался с Натальей Ветлицкой.

«Ну… Мы просто оказались разными людьми совсем. Ну и молодыми. Ей было 18, мне было 20-21… Вот. Так что я уже даже и не помню (почему расстались, - Прим. авт.)», - ответил Маликов.

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Напомним, что после расставания с певицей Натальей Ветлицкой исполнитель практически сразу (в 1992 году) познакомился с будущей женой Еленой Изаксон, с которой и по сей день живет в счастливом браке.