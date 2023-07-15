Елена Маликова призналась, почему никогда не снималась в клипах мужа

Жена певца Дмитрия Маликова Елена призналась, что ни разу не снималась в клипах звездного мужа, хотя все вокруг думают, что она просто обязана была сделать это.

«Каждый раз, когда начинались съемки клипов, мне говорили: «Лен, давай тебя снимем». А потом, когда я не снималась, встречала кого-то, и мне говорят: «Ах, вы так хорошо получились в этом клипе!» Я отвечаю: «Да, действительно, я там удачно получилась». Я одно время говорила, что нет, а потом перестала», - рассказала супруга артиста в YouTube-шоу «Света вокруг света». «Никогда! Нет, я никогда не снималась в клипах. Ну я как-то считаю, что это неправильно - сниматься в клипах мужа… Но у каждого свой выбор».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сам Маликов добавил, что, вообще-то, Елена могла бы и сняться.

«Какие мои годы. Все впереди, – прокомментировала жена звезды. – Но! Я всегда выбирала девушек в клип. Самых красивых. Как-то Вика Лопырева – она снималась у нас в ролике – рассказала, что, когда она пришла, ассистент сказал ей: «Запомни, главное – понравиться Лене». «Она к нам пришла, и я обалдела – красоты неописуемой девушка! Я не скупилась на Димины ролики, я всегда выбираю самых красивых девушек».

Дмитрий признался, что тоже участвует в кастинге моделей в клипы, но в формате «нормально, пойдет».