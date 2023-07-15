Настоящее имя Сати Казановой ввело в ступор - мама плакала три дня

Звезда группы «Фабрика» Сати Казанова скрывает свое имя, которое ей дали при рождении. Артистка понимала, что вряд ли ей удастся построить успешную карьеру в Москве и решилась на псевдоним.

Родители назвали Казанову Сатаней. Так решила тетя будущей певицы, которая решила соригинальничать.

«Папа без маминого ведома пришел с тетушкой в ЗАГС, и они так меня записали. На Кавказе так бывает — обычно молодую маму никто не спрашивает. Мама проплакала три дня», - рассказала Казанова в одном из интервью.

Люди, знакомясь с ней, испытывали шок. В итоге Казанова стала Сати.

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