«Вырос до размеров долларовой купюры»: Снуп Догг рассказал, как приручил таракана

Пока Teleprogramma.pro рассказывает вам, как избавиться от тараканов в квартире, рэпер Снуп Догг рассказывает своим фанатам, как однажды его семья приручила таракана и содержала его в качестве домашнего питомца.

«В моей квартире был таракан, которого мы не могли убить, — вспомнил 51-летний артист в YouTube-шоу Nardwuar. — Мы пытались убить эту сволочь, когда только переехали, но он не хотел умирать, поэтому мы назвали его Гуч (The Gooch по-английски, - Прим. авт.)».

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Семья рэпера даже стала оставлять для «домашней зверушки» еду. От такой доброты Гуч рос не по дням, а по часам.

«Он просто становился все больше и больше, — рассказал Снуп Догг. — Я пробыл в этой квартире около шести-семи месяцев, а тот успел вырасти до размеров долларовой купюры».

Ну а кто-то змей и скорпионов заводит – чему тут удивляться?