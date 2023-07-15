«Кончик носа опускается»: Кети Топурия рассказала, почему ей пришлось делать операции по изменению внешности

Исполнительница Кети Топурия рассказала, как исправляла горбинку на носу и получила новые неприятности.
Топурия вспомнила, как ее нос преобразился не в лучшую сторону.
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«Двоюродный брат заходит домой и бросает мне Twix в нос. И я реально ощутила момент, когда говорят, что искры из глаз вылетели. У меня отек нос, выросла горбинка. Думала, что рассосется, но ничего не рассосалось. Я перестала дышать через какое-то время», – рассказала Топурия.
Певица сделала операцию, но после этого кончик носа Топурии стал опускаться
«Я посмотрела на себя по телевизору. Я пою, а у меня кончик носа опускается. Мама сказала: «Что-то у тебя нос на микрофоне?». Я поняла, что что-то не так», – рассказала исполнительница на YouTube-канале «Макарена».
Певица вместе с мамой обратились после этого к звездному хирургу Артуру Рыбакину.
«Я сделала эту ринопластику и меня это только в лучшую сторону изменило. Я никогда это не скрывала», – добавила артистка.