«Кончик носа опускается»: Кети Топурия рассказала, почему ей пришлось делать операции по изменению внешности

Певица сделала операцию, но после этого кончик носа Топурии стал опускаться

«Я посмотрела на себя по телевизору. Я пою, а у меня кончик носа опускается. Мама сказала: «Что-то у тебя нос на микрофоне?». Я поняла, что что-то не так», – рассказала исполнительница на YouTube-канале «Макарена».

Певица вместе с мамой обратились после этого к звездному хирургу Артуру Рыбакину.