«Я даже плачу»: Юлия Ковальчук рассказала, как ей живется после рождения второй дочери

Исполнительница Юлия Ковальчук рассказала, как она себя ощущает в статусе мамы двух дочерей.

Напомним, недавно Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков стали родителями еще одной девочки. У звездной пары уже есть дочь Амелия, которую они скрывают от поклонников и журналистов. Теперь же у Ковальчук и Чумакова появилась еще одна принцесса.

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К слову, Ковальчук не стала раскрывать имя и вес малышки. Она поделилась эмоциями, связанными с рождением младшей дочери.