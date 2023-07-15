«Я даже плачу»: Юлия Ковальчук рассказала, как ей живется после рождения второй дочери

Юлия Ковальчук. Фото: соцсети 

Артистка вновь стала мамой.

Исполнительница Юлия Ковальчук рассказала, как она себя ощущает в статусе мамы двух дочерей.

Напомним, недавно Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков стали родителями еще одной девочки. У звездной пары уже есть дочь Амелия, которую они скрывают от поклонников и журналистов. Теперь же у Ковальчук и Чумакова появилась еще одна принцесса.

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К слову, Ковальчук не стала раскрывать имя и вес малышки. Она поделилась эмоциями, связанными с рождением младшей дочери.

«Меня это так трогает, что я даже плачу», – призналась Юлия.

А еще Юлия Ковальчук рассказала, как выбирала детский сад для старшей Амелии.

«Это частный садик. Он такой маленький и абсолютно без пафоса. Я его выбрала, потому что там совсем молодой коллектив. Все девочки с горящими глазами, очень теплые, а для меня это было самое важное. Я проехала всего несколько садиков и выбрала тот, который меня зацепил душевной теплотой», – сообщила Ковальчук в личном микроблоге.

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