«Следы от операции прячутся»: эксперт рассказала, какие изменения во внешности могла сделать Лада Дэнс

Стало известно, какие операции делала исполнительница Лада Дэнс.
Специалист сообщила, что артистка совершила операцию и добилась эффекта «лисьих глаз».
«В ходе этой операции брови приподнимаются выше, а взгляд становится более открытым. При этом появляется эффект лисьих глаз. Следы от операции прячутся в зоне волосистой части головы и не видны обывателю, поэтому многие смело уверяют в естественности своей красоты», – отметила хирург.
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Специалист пришла к выводу, что 56-летняя Лада Дэнс прибегала к броулифтингу.
«Это операция, в ходе которой удаляются избытки кожи верхних и нижних век, а также жировые грыжи, формирующие мешки под глазами. Блефаропластику нередко совмещают с броулифтингом», – добавила эксперт в беседе с passion.ru.